В Вильнюсе начнут дезинфицировать улицы

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Вильнюсское муниципальное предприятие Grinda сообщило, что начнет дезинфицировать не только столичные общественные пространства, но и улицы.

«Отныне будут дезинфицироваться не только общественные пространства, но и улицы. Дезинфекционное мытье улиц в первую очередь будет проводиться в спальных районах и в центральной части города, где пересекаются крупнейшие потоки транспорта и пешеходов», — пишется в сообщении Grinda в социальной сети Facebook.

«Дезинфекция общественных городских пространств и улиц в настоящее время критически важна, поскольку инфицированные новым вирусом люди, не соблюдающие установленных во время карантина правил и запретов, в общественном пространстве распространяют вирус в воздухе, а он оседает на поверхностях. Значит, заразиться можно, даже не имея никакого близкого контакта с носителем вируса», — сообщило вильнюсское муниципальное предприятие.