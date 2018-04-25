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В Вильнюсе наградят литовских военных, вернувшихся из Ирака

  • Nuotrauka BFL

Во вторник в Оборонном штабе вооруженных сил Литвы в Вильнюсе будут награждены военные, вернувшиеся из международных операций в Ираке. 

Медали системы Минобороны «За международные операции» будут вручены 14-ти военным профессиональной службы, которые шесть месяцев служили в составе датского контингента в рамках возглавляемой США коалиции «Врожденная решимость». 

Также будут награждены инструкторы и военные Мобильного подразделения связи и информационных систем, которые полгода осуществляли миссию по обучению и обеспечению связи в международной миссии НАТО в Багдаде, сообщило министерство. 

Возглавляемая НАТО операция в Ираке осуществляется с 2004 года и призвана обучить иракские силы безопасности.  

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Литва участвует в возглавляемой США операции в Ираке «Врожденная решимость» с 2017 года, постоянно направляя по шесть военных инструкторов, которые готовят местные силы безопасности. Эти литовские военные служат в составе датского военного контингента на базе аль-Асад, что на северо-западе Ирака.  

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