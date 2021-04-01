В Вильнюсе объединяют поликлиники: Лаздинай и Каролинишкес, Науининкай и Новую Вильню

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

В столице поликлинику Лаздинай планируется присоединить к поликлинике Каролинишкес, а Науининкай — к поликлинике Новая Вильня, сообщает самоуправление Вильнюса.

Решение было одобрено столичным муниципальным советом в среду, полная реорганизация учреждений запланирована на лето.

«Согласно плану, подготовка к реорганизации будет завершена до конца июня. Это означает — внесение изменений в уставах, регламенте, согласование с сотрудниками, согласование новых должностей, если таковые будут, согласование всего процесса.

После объединения Лаздинайской и Каролинишкской поликлиник, пациентам поликлиники Лаздинай будет доступно больше услуг.

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

«В Лаздинайской поликлинике было доступно недостаточно услуг, ввиду того, что не хватало специалистов и средств. Расширяя услуги, врачи теперь смогут работать какую то ставку в Лаздинай, а если услуги будут организованы в Каролинишкес, им будет предоставляться транспорт», — сообщила BNS руководитель Департамента здравоохранения Вильнюса Виктория Турауските.

«После получения направления от врача, пациент сможет получить вторичную консультацию в своем учреждении, не нужно будет регистрироваться в другом учреждении. Это должно увеличить скорость предоставления услуг», — добавила она.

В то же время, реорганизация поликлиник Науйининкай и Новая Вильня позволит привлечь больше квалифицированных специалистов.

«Это увеличит нагрузку. Например, работает уролог. Кабинет в Науининкай был оборудован, но на самом деле там у него было 0,25 ставки, а в Новой Вильне нет ни должным образом оборудованного кабинета, ни оборудования, ни уролога. Теперь врач сможет работать полный рабочий день в одном из этих учреждений, и доступность услуг сразу же увеличится», — пояснила она.

По словам В. Турауските, не исключено, что какие-то услуги будут переведены из одной поликлиники в другую, но какие именно, пока не ясно.

«Пока сложно об этом говорить. (…) В ходе реорганизации это и обсудят», – заметила она.

В настоящее время, между поликлиниками Науининкай и Новая Вильня нет прямого сообщения, но после объединения этих учреждений, планируется новый маршрут общественного транспорта.

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

«Мы предложили маршрут скорого автобуса», — сказала представитель муниципалитета.

По словам В. Турауските, сокращение должностей в четырех реорганизованных учреждениях неизбежно, но сотрудникам будут предложены другие должности.

«Всем упраздняемым должностям будут предложены другие должности. Всего поликлиники Каролинишкес и Лаздинай потеряют около 20 должностей, но хочу подчеркнуть, что 13 из них на данный момент вакантны, поэтому это не грозит людям увольнениями. (…) В Науининкай упраздняется несколько должностей — вспомогательный персонал и руководящие должности », — сказал глава городского управления здравоохранения.

Она подчеркнула, что в результате реорганизации, ни семейный врач, ни место оказания основных услуг для пациентов не поменяются.

После слияния поликлиник Каролинишкес и Лаздинай количество пациентов в новом учреждении превысит 85 тысяч, а в Науининкай и Новой Вильне — 46 тысяч.

Информация ЛК по сообщению BNS