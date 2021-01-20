В Вильнюсе общественный транспорт будет курсировать чаще

Nuotrauka vilnius.lt

В Вильнюсе в связи с увеличением числа пассажиров общественного транспорта некоторые автобусы и троллейбусы будут чаще курсировать.

По данным Вильнюсского муниципального предприятия «Susisiekimo paslaugos», поток пассажиров во время карантина уменьшился на две трети, но с начала января количество пассажиров увеличилось: по сравнению с предыдущей неделей января количество пассажиров увеличилось почти на десятую часть.

Поэтому было принято решение об изменении расписания наиболее интенсивных маршрутов. С 18 января изменятся расписания маршрутов скоростных автобусов на маршрутах № 1G, 2G, 3G, 6G и 18, 19, 32, 53, 74 автобусных маршрутов — они будут чаще курсировать в дневное время и часы пик. По данным транспортной службы, скоростные автобусы ходят каждые 5-6 минут в часы пик и в дневное время.