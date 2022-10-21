В Вильнюсе объявлена экстремальная ситуация из-за использования мазута для отопления 

«Так как положение критическое, комиссия предложила директору администрации объявить экстремальную ситуацию», — отметил он.

Самоуправление сообщает, что прогнозируемая цена на газ сейчас на рынке составляет 138 евро за мегаватт-час (МВч), что выше в 3,7 раза средней цены последних пяти лет (37,1 евро). Одновременно прогнозируемая цена мазута 46,4 евро.

Руководитель отопительной компании Vilniaus silumos tinklai (VST), принадлежащей муниципалитету Вильнюса, Геримантас Баканас сообщил BNS, что первые 32 вагона с мазутом из Клайпеды прибудут в Вильнюс в субботу. Весь мазут, который находится в хранилищах компании Klaipedos naftа прибудет в Вильнюс за 7-8 дней.

В Литве уже находится пятая часть необходимого Вильнюсу мазута, договор об остальной части будет подписан в ближайшие 2-3 недели.

По предварительным подсчетам VST, 56% топлива для отопления составит биотопливо и закупаемая у независимых производителей тепловая энергия, 7% — природный газ, 36% — мазут, 1% — дизельное топливо.

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