В Вильнюсе организовано 80 пунктов сбора рождественских елок

Для многих пришло время разбирать рождественские елки. Муниципалитет столицы совместно с компаниями по уборке города, организовал более 80 специальных мест приема елок.
В столице можно будет попрощаться со своей елью цивилизованным способом, не загрязняя окружающую среду. Собранные ели будут перерабатываться в органическое топливо или компост. Елки будут собираться в специальных пунктах сбора с 6 по 31 января.
Каждый год муниципалитет Вильнюса призывает жителей Вильнюса не выбрасывать свои елки в мусорные контейнеры, не оставлять их во дворах возле подъездов, не загрязнять окружающую среду.
Город позаботился о том, чтобы в каждом районе появились специальные пункты сбора. Рождественские елки будут собирать компании по уборке города: „Stebulė“, „Mano aplinka“ и „VSA Vilnius“.
Пункты сбора рождественских елок:
Если в этом году вы приобрели елку в специальном горшке, специалисты предлагают посадить ее в ближайшем лесу — рядом с уже растущими елями. Среда обитания и почва в лесу являются подходящими для ели, и весьма высока вероятность того, что дерево приживется и будет расти. Не рекомендуется сажать ели вблизи жилых домов, так как в дальнейшем они могут стать помехой для освещения.
Также рождественские елки без очереди и бесплатно можно утилизировать на всех пунктах приема крупногабаритного мусора (кроме Pumpėnų g. 10) и площадках приема зеленых отходов Вильнюсского региона. Список мест, адреса, часы работы и другую информацию можно найти по адресу http: //www.ärgc.lt/aiksteles/.
Елки можно также привезти в UAB „Juknevičiaus kompostas“ (Liepkalnio g. 172, часы работы: с 8:30 до 16:30 (с понедельника по пятницу)).
Кроме того,жителям Вильнюса рекомендуют подумать о повторном использовании елей, укрыв в саду тонким слоем из веток растения от морозов.
Муниципалитет напоминает, что за оставленные рождественские елки в не предназначенных для этого местах может быть наложен штраф до 140 евро. Кроме того, с 1 января вступил в силу новый порядок утилизации отходов, при котором крупногабаритные отходы, обнаруженные в контейнерах, будут собирать и вывозить, но за это будут выставлять счета жителям дома, которому принадлежит контейнер.
Жителям предлагают сообщать муниципальным службам о нарушителях, благодаря чему нарушители будут выявляться и наказываться. Таким образом будет поддерживаться чистота и порядок возле контейнеров.
Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt
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