В Вильнюсе организовано 80 пунктов сбора рождественских елок

Пункты сбора рождественских елок:

Если в этом году вы приобрели елку в специальном горшке, специалисты предлагают посадить ее в ближайшем лесу — рядом с уже растущими елями. Среда обитания и почва в лесу являются подходящими для ели, и весьма высока вероятность того, что дерево приживется и будет расти. Не рекомендуется сажать ели вблизи жилых домов, так как в дальнейшем они могут стать помехой для освещения.

Также рождественские елки без очереди и бесплатно можно утилизировать на всех пунктах приема крупногабаритного мусора (кроме Pumpėnų g. 10) и площадках приема зеленых отходов Вильнюсского региона. Список мест, адреса, часы работы и другую информацию можно найти по адресу http: //www.ärgc.lt/aiksteles/.

Елки можно также привезти в UAB „Juknevičiaus kompostas“ (Liepkalnio g. 172, часы работы: с 8:30 до 16:30 (с понедельника по пятницу)).

Кроме того,жителям Вильнюса рекомендуют подумать о повторном использовании елей, укрыв в саду тонким слоем из веток растения от морозов.

Муниципалитет напоминает, что за оставленные рождественские елки в не предназначенных для этого местах может быть наложен штраф до 140 евро. Кроме того, с 1 января вступил в силу новый порядок утилизации отходов, при котором крупногабаритные отходы, обнаруженные в контейнерах, будут собирать и вывозить, но за это будут выставлять счета жителям дома, которому принадлежит контейнер.

Жителям предлагают сообщать муниципальным службам о нарушителях, благодаря чему нарушители будут выявляться и наказываться. Таким образом будет поддерживаться чистота и порядок возле контейнеров.

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