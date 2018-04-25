В Вильнюсе открылись Дни польского театра в Литве

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Поляки, проживающие в Литве, получили возможность увидеть спектакли, поставленные в Польше, сообщает Польское радио.

Дни польского театра проходят в Литве в третий раз. В этом году они открылись спектаклем для юных зрителей «Дедушка и медвежонок». Дети из польских школ Вильнюса и области узнали историю медведя Войтека, который был настоящим боевым товарищем для солдат Армии Андерса.

«Мы хотим представить самые разные театральные формы, но главным критерием является польская драматургия как литературная основа спектаклей», — сказала Польскому Радио координатор Дней польского театра в Литве Анна Мушиньская.

«В программе — выступления профессиональных театров и театральных групп. В этом году много спектаклей для молодежи, а также мюзикл, посвященный популярному польскому довоенному актеру Эугениушу Бодо», — добавила Анна Мушиньская.

Дни польского театра в Литве продлятся до 2 декабря.