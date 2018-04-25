В Вильнюсе первый мобильный пункт сдачи анализа на коронавирус

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Вильнюсе на проспекте Саванорю открыт первый мобильный пункт сдачи анализа на коронавирус