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В Вильнюсе планируется построить небольшую мечеть

Мечеть Мухаммеда Али в Египте/ Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Обсуждается вопрос, что в ближайшие несколько лет в Вильнюсе может быть построена небольшая мечеть за 7-8 млн евро, сообщил в среду новостной портал 15min.lt.

Национальная земельная служба участок площадью 8,4 тыс. кв.м. бесплатно предоставила на правах пользования религиозной общине мусульман-суннитов Вильнюса для сооружения мечети на улице Илгалаукё в микрорайоне Лепкальнис.

По утверждению муфтия Александра Беганского, строительство мечети должна финансировать Турция, возможно, Саудовская Аравия или Катар, со стороны Литовского государства мусульмане финансирования не ожидают.

По словам священнослужителя, строительство начнётся после того, как будет решена проблема финансирования и другие потенциальные препятствия, и после получения разрешений.

В настоящее время в Литве действуют четыре мечети — в Нямежисе, в деревне Сорок татар Вильнюсского района, в Райжяй близ Алитуса и в Каунасе.

В настоящее время мусульмане Вильнюса молятся в исламском культурно-образовательном центре столицы на улице Смоленско, где по пятницам бывает по 150-200 человек.

Мусульмане желают, чтобы новая мечеть вмещала 600 человек.

Большинство мусульман, проживающих в Литве, являются татарами, исповедующими сунизм. По данным переписи 2011 года, в Литве проживало около 3000 татар.

Их корни в Литве уходят во времена Витаутаса Великого.

BNS

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