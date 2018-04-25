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TOP,Новости,Общество

В Вильнюсе предлагается ограничить досуг в помещении, сократить время работы баров

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Национальный центр общественного здоровья (NVSC) призывает самоуправление Вильнюса временно ограничить активный отдых в помещениях и сократить часы работы баров.

Как сообщил в среду НЦОЗ, для решения возникающей эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимы ограничения на такие виды деятельности, как групповые спортивные тренировки, танцы и занятия пением.

К полудню среды вильнюсское отделение НЦОЗ уже получило 98 положительных результатов анализов на коронавирусную инфекцию.

«Предлагаемые меры действительно мягкие, но, на наш взгляд, их уже необходимо применять здесь и сейчас, чтобы в дальнейшем не потребовались дополнительные ограничения», — говорится в докладе директора Вильнюсского отделения НЦОЗ Роланды Лингене.

По данным НЦОЗ, эти виды досуга являются наиболее эпидемиологически опасными.

«Мы регистрируем вспышки, связанные со спортивными клубами, танцевальными студиями, хоккеем, которые распространились на учреждения, компании, организации, школы. У нас есть случаи, связанные с посещением баров, которые, словно искра, переносят вспышки болезни на работу и в учреждения образования. На наш взгляд, сейчас мы просто не можем позволить себе такую ​​«роскошь» », — говорит Р. Лингене.

НЦОЗ после консультации со специалистами общественного здравоохранения и принятия максимальных мер по предотвращению инфекции уже давал общие рекомендации организаторам таких услуг. Если этого нельзя гарантировать, приостановите обслуживание.

Однако это не дало желаемых результатов — случаи продолжали выявляться. Более того, при обращении в одну из танцевальных студий с требованием о временной приостановке деятельности, танцевальная студия не отреагировала на рекомендации.

НЦОЗ также информировал, что хотя общий уровень заболеваемости COVID-19 в Вильнюсе за последние 14 дней был 64,6 случая на 100 тысяч. населения, ситуация быстро меняется.

Вильнюсское городское самоуправление обещает оценить рекомендации Национального центра общественного здоровья по ограничению активного отдыха в помещении и сокращению рабочего времени в барах, но заявляет, что спешить с решениями не будет.

«Мы обязательно рассмотрим и внимательно изучим рекомендации, но мы не будем принимать поспешных решений», — сказал BNS директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Повилас Подерскис.

Он утверждает, что муниципальные решения должны основываться на конкретных данных и на выявляемые случаи коронавируса в конкретных учреждениях, они должны рассматриваться, но не ограничивать весь сектор.

«Да, в ночных клубах есть случаи, но означает ли это, что нам нужно закрыть весь сектор? Необходимо работать с конкретным учреждением и мерами защиты принимаемыми руководством », — сказал он.

По словам главы администрации, на этой неделе муниципалитет проведет оценку ситуации и усилит рекомендации правил гигиены.

Информация ЛК по сообщению BNS

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