В Вильнюсе пройдет мероприятие в благодарность США за непризнание оккупации стран Балтии

Фото urm.lt

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В четверг в Вильнюсе будет отмечаться годовщина декларации Самнера Уэллеса, которой США осудили оккупацию Балтийских стран и не признали их аннексию Советским Союзом.

Участники праздничного мероприятия на площади Вашингтона в Вильнюсе смогут отведать блюда американской кухни, оркестр Вооруженных сил Литвы исполнит гимны Балтийских стран и США, будут подняты флаги этих государств. Позже состоится концерт.

Фото urm.lt

Этой декларацией от 23 июля 1940 года США официально известили мир о том, что не признают осуществленную СССР оккупацию стран Балтии. Это послужило начатом политики непризнания США оккупации стран Балтии, которой США осуждали предпринятую Советским Союзом агрессию и поддерживали стремление Балтийских стран к независимости.

«Декларация С. Уэллеса – прекрасный символ единства стран Балтии и США. Благодаря США флаг Литвы и флаги других Балтийских государств пятьдесят лет развевались в Государственном департаменте США, подчеркивая последовательно проводимую США политику непризнания оккупации стран Балтии», – утверждает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Мероприятие в Вильнюсе организуют МИД Литвы и посольство США.