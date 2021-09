В Вильнюсе пройдет «Ночь культуры»

Для семей — отдельный праздник в Бернардинском саду.

Бернардинский сад приглашает семьи встретиться, поиграть и пообщаться. Восьмой раз в рамках фестиваля будет проводиться практически отдельный фестиваль — «Семейное пространство: город осознанной культуры». Организаторы приглашают вас прийти в Бернардинский сад с самыми маленькими — теми, кто еще только познает мир.

На этот раз самые разнообразные мероприятия «Семейного пространства» объединяет одна цель: научить не только детей, но и всю семью сознательному и гражданскому образу жизни, ответственному отношению к своей жизненной среде. Мероприятия охватывают широкий спектр искусства и культуры — от образовательных мероприятий, творческих мастерских — рисования мандал, складывания оригами, рисования на воде до театральных представлений и инсталляций. Посетители Бернардинского сада смогут выбирать между танцами, мастер-классами, конкурсами, театральными представлениями и просмотром короткометражных фильмов для всей семьи. Организаторы представят четыре различные игровые программы и девять обучающих семинаров. Парк украсят различными инсталляциями и даже ледяной скульптурой.

«Ночь культуры» впервые прошла в литовской столице в 2007 году как одно из подготовительных мероприятий к вручению Вильнюсу переходящего звания «Культурной столицы Европы» в 2009 году. Впервые эта акция прошла под вдохновляющим названием «Да будет ночь!» (Let it be Night!), которое позже стало официальным слоганом культурного фестиваля.

Посещайте культурные мероприятия и откройте для себя нестандартные решения, эксперименты и новые творческие пространства. Все мероприятия фестиваля «Ночь культуры» бесплатные.*