В Вильнюсе пройдет «Ночь культуры»

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

24 сентября в Вильнюсе пройдет фестиваль культуры и искусств «Ночь культуры». На одну ночь площади, улицы, набережные, парки и самые неожиданные уголки крупнейшего города Литвы превращаются в сцену для впечатляющего праздника искусств.

Фестиваль должен был состояться в июне, но из-за коронавируса был перенесен на осень. Запланировано почти 80 мероприятий. Для посещения будут открыты дворики Президентского дворца, Дворца правителей, костелы Пресвятой Божьей Матери Утешения и св. Иоаннов, музей «МО», инкубатор искусств в Ужуписе и другие городские пространства.

Одна из новинок этого года — это отдельный «Периметр» для художников, которые ищут новые формы самовыражения и чьи работы еще не попали в известные галереи. Мероприятие состоится на исторической площади Руднинку.