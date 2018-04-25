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В Вильнюсе прошли соревнования по плаванию используя систему регистрации времени

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В Вильнюсе прошли соревнования по плаванию используя систему регистрации времени

Nuotrauka vilnius.lt

В Вильнюсском бассейне Фабийонишкес прошли соревнования Вильнюсского городского спортивного центра среди взрослых и молодежи, которые можно назвать особенными. Впервые в столице Литвы была внедрена система регистрации времени, которая обеспечила огромный качественный рывок в проведении соревнований.

«В Вильнюсе никогда не было такой электроники. Бассейн, оборудованный системой регистрации времени, может принимать различные международные соревнования — как плавание, так и водное поло. Работа судей также была упрощена за счет исключения необходимости ручной регистрации времени. Все делает система. Спортсмены и тренеры этим очень довольны », — сказал Витаутас Янушайтис, менеджер управляющей бассейном компании.

Эта система регистрации времени была приобретена за счет средств Фонда поддержки спорта Министерства образования, науки и спорта.

Вильнюсские спортсмены не только опробовали новую систему, но и поборолись за награды. 34 пловца завоевали не одну медаль, а особенно отличился Кирилл Степанов. Подопечный Елены Варсоцкенес завоевал за два дня восемь медалей — четыре золотые, по две серебряных и бронзовых.

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Четыре золотые медали были выиграны Эвитой Боборико. Еще трое пловцов выиграли по три золотых и одной серебряной медали. Такими результатами могут похвастаться Габриэле Бурокайте, Густе Шимкуте и Матас Ясюнас.

Повилас Страздас на этих соревнованиях выиграл три золотые медали. Он достиг лучшего результата в мировом рейтинге. Лучший результат — 54,02 сек. (705 очков) зарегистрирован на 100-метровой дистанции баттерфляем.

В соревнованиях в Вильнюсском бассейне Фабийонишкес приняли участие 160 пловцов.

Информация vilnius.lt

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