В Вильнюсе проходит инициированная офисом С. Тихановской «Неделя белорусской культуры»

У Белого моста будет показан документальный фильм Алексея Полуяна «Смелость», после показа состоится открытая дискуссия о роли искусства во время протеста в Беларуси.

В субботу и воскресенье планируются проведение художественной мастерской «Открытки для политзаключенных».

Неделя завершится намеченным на воскресенье концертом «Культура сильнее диктатуры» в поддержку жертв репрессий в Беларуси. Во время концерта состоится телемост с другими городами, в которых тоже проходит «Всемирная неделя белорусской культуры».