В Вильнюсе проходит инициированная офисом лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской «Неделя белорусской культуры»
В этой связи на Лукишкской площади будет представлена художественная инсталляция «Клетка», выполненная студентами Европейского гуманитарного университета.
У Белого моста будет показан документальный фильм Алексея Полуяна «Смелость», после показа состоится открытая дискуссия о роли искусства во время протеста в Беларуси.
В субботу и воскресенье планируются проведение художественной мастерской «Открытки для политзаключенных».
Неделя завершится намеченным на воскресенье концертом «Культура сильнее диктатуры» в поддержку жертв репрессий в Беларуси. Во время концерта состоится телемост с другими городами, в которых тоже проходит «Всемирная неделя белорусской культуры».
“В Вильнюсе проходит инициированная офисом С. Тихановской «Неделя белорусской культуры»”
Что за хрень? А если в Белоруссии,России, Китае и т. д Сквернялиса будут называть президентом Литвы, а Неуседу нелегетимным??? Кто такая эта Тихановская? Грантоедка,путешественница?