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В Вильнюсе проходит инициированная офисом С. Тихановской «Неделя белорусской культуры»

Nuotrauka Sviatlana Tsikhanouskaya/ twitter.com

В Вильнюсе проходит инициированная офисом лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской «Неделя белорусской культуры» 

В этой связи на Лукишкской площади будет представлена художественная инсталляция «Клетка», выполненная студентами Европейского гуманитарного университета. 

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У Белого моста будет показан документальный фильм Алексея Полуяна «Смелость», после показа состоится открытая дискуссия о роли искусства во время протеста в Беларуси. 

В субботу и воскресенье планируются проведение художественной мастерской «Открытки для политзаключенных». 

Неделя завершится намеченным на воскресенье концертом «Культура сильнее диктатуры» в поддержку жертв репрессий в Беларуси. Во время концерта состоится телемост с другими городами, в которых тоже проходит «Всемирная неделя белорусской культуры».  

В Вильнюсе проходит инициированная офисом С. Тихановской «Неделя белорусской культуры»

  1. Маша и медведь :

    Что за хрень? А если в Белоруссии,России, Китае и т. д Сквернялиса будут называть президентом Литвы, а Неуседу нелегетимным??? Кто такая эта Тихановская? Грантоедка,путешественница?

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