В Вильнюсе проходит сейм Всемирной литовской общины и выборы правления

В Вильнюсе на этой неделе пройдет сейм Всемирной литовской общины (ВЛО), один из важнейших вопросов — выборы нового правления.
Также будут обсуждаться вопросы сотрудничества с официальными ведомствами Литвы, референдума о двойном гражданстве, помощи Украине и другие важные для диаспоры вопросы, сообщила Всемирная литовская община.
«После нескольких лет разделения из-за пандемии литовцы всего мира вновь собираются в Вильнюсе. Нам, представителям своих общин из 54 стран, будет приятно и важно снова увидеться лично», — отметила председатель Правления ВЛО Даля Хенке.
Д. Хенке отметила, что встречу омрачает война в Украине, но это будет сильным импульсом для дальнейшей помощи украинцам.
Сейм открылся в воскресенье, с понедельника по среду пройдут его заседания в парламенте.
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