В Вильнюсе проходит сейм Всемирной литовской общины и выборы правления

«После нескольких лет разделения из-за пандемии литовцы всего мира вновь собираются в Вильнюсе. Нам, представителям своих общин из 54 стран, будет приятно и важно снова увидеться лично», — отметила председатель Правления ВЛО Даля Хенке.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Д. Хенке отметила, что встречу омрачает война в Украине, но это будет сильным импульсом для дальнейшей помощи украинцам.

Сейм открылся в воскресенье, с понедельника по среду пройдут его заседания в парламенте.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

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