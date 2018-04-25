В Вильнюсе разрисована стена посольства Китая

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В субботу утром на ул. Альгирдо (Вильнюс) была разрисована стена посольства Китая.

Департамент полиции сообщил, что утром в субботу замечено, что стена посольства, которое находится на столичной ул. Альгирдо, разрисовано аэрозольными красками.

Пресс-служба департамента информировала BNS, что от хулиганов пострадало посольство Китая.

Стена разрисована черной краской, однако в полиции утверждают, что пока нет информации, что это может быть связано с разжиганием ненависти или политическими мотивами.