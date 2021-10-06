В Вильнюсе с четверга включают отопление, мэрия обещает заморозить рост цен до 35%

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В четверг в Вильнюсе начнется отопительный сезон. В связи с этим, Вильнюсское самоуправление, объявило, что с ноября для жителей столицы рост цен на тепло по сравнению с соответствующими ценами того же месяца прошлого года будет зафиксирован, и составит не более 35 процентов. Кроме того, жителям, образовавшуюся задолженность за отопительный сезон, будет предложено выплатить летом по индивидуальному соглашению с Вильнюсскими тепловыми сетями.

«Жителям, если будет необходимость, точно не придется платить больше 35% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, большая часть населения с самым низким доходом попадет в круг лиц, получающих государственную поддержку, и большая часть их затрат на тепло будет покрываться государством. Если в прошлом году у нас было около 1,5 млн. евро на компенсацию тепла, то в этом году мы планируем потратить около 6 млн евро. Об этом в среду журналистам сообщил заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас.

По словам В. Бенкунскаса, в конце отопительного сезона с жителями, которые не получат компенсацию, Вильнюсские тепловые сети индивидуально обсудят как покрыть цену на отопление, превышающую 35 процентов.

«Да, у нас будут административные издержки, потому что будет сложно индивидуально оценить сотни тысяч клиентов, но другого пути нет, потому что мы не хотим, чтобы людям за отопление приходилось платить в три раза больше», — сказал заместитель мэра.

По его словам, есть три варианта погашения задолженности: в конце отопительного сезона погасить всю задолженность сразу в виде «13 счета», еще один вариант — заплатить сумму в течение летних месяцев до начала нового сезона отопления. или погасить задолженность в течение трех лет.

«Здесь люди смогут выбирать в зависимости от своих сбережений и других обстоятельств, потому что сейчас мы действительно не можем сказать, какой будет окончательная сумма после отопительного сезона», — сказал В. Бенкунскас.

Вице-мэр признал, что отсрочка оплаты счетов за тепло, вероятно, будет дороже для потребителей из-за процентов.

«Подробностей пока говорить не можем, но если деньги одалживают, то они одалживаются под определенную процентную ставку. Эти расходы по займам, возможно, должны быть включены в тариф», — сказал заместитель мэра Вильнюса.

Вильнюсские тепловые сети прогнозируют, что в октябре счет за тепло квартиры 50 кв. м. стандартной площади после реновации составит 22 евро, для квартиры без реновации — около 38 евро.

Информация ЛК по сообщению BNS