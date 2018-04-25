В Вильнюсе — самая высокая в Литве смотровая площадка

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

АО Литовский центр радио и телевидения впервые открывает для посетителей самую высокую в Литве смотровую площадку-террасу, которая находится на телебашне на высоте 180 м, на 22-м этаже.

Подняться на нее можно с 11 до 20 ч. Цена — 10 евро. В ветреные и дождливые дни площадка закрыта. Телебашня в столичном районе Каролинишкес уже 30 лет служит для передачи теле- и радиопрограмм.

Это самое высокое здание в Литве (326,5 м). Строительство телебашни началось в 1974 г. Здание было принято в эксплуатацию 30 декабря 1980 г., Совет Министров Литовской ССР утвердил этот акт 30 января 1981 г.

Информация «ЛК», vilnius.lt