В Вильнюсе снимают шведские сериалы

В Вильнюсе снимаются 2 шведских сериала «Когда правда откроется» и «Не теряйте бдительность». Шведы допустили литовские СМИ к одному из этапов сериала в Marriot Hotel.
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Россия готова вместе с США заморозить число ядерных боезарядов при продлении ДСНВ на год
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В. Шапока: в 2021 году снизится дефицит бюджета, стабилизируется соотношение долга и ВВП
Подробнее...
В. Томашевский обратится к правоохране в связи с заявлением А. Валинскаса, начато расследование
Подробнее...