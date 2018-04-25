В Вильнюсе снимают шведские сериалы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Вильнюсе снимаются 2 шведских сериала «Когда правда откроется» и «Не теряйте бдительность». Шведы допустили литовские СМИ к одному из этапов сериала в Marriot Hotel.