В Вильнюсе состоится традиционный съезд послов Литвы, они познакомятся с Г. Науседой

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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В понедельник в Вильнюсе начинается традиционный пятидневный съезд послов Литвы, на нем дипломаты впервые встретятся с избранным президентом Гитанасом Науседой.

«На съезде послов будут обсуждаться вызовы, стоящие перед современной литовской дипломатией, ситуация в сфере безопасности, поощрение экспорта и инвестиций», – сообщила BNS представитель МИД по связям с прессой Раса Якилайтене.

В понедельник главы литовских представительств встретятся с премьером Саулюсом Сквярнялисом и министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.

В программе следующего дня предусмотрены встречи со спикером парламента Викторасом Пранцетисом, руководством сейма, членами парламентских комитетов по иностранных делам и обороне. В этот же день дипломаты примут участие в дискуссии «Искусственный интеллект: вызовы для современной дипслужбы».

Встреча с завершающей работу на посту президента Далей Грибаускайте и будущем главой страны Г. Науседой планируется в среду, послы также примут участие в инаугурации последнего, которая состоится в пятницу.

Четверг будет посвящен экономической дипломатии. Г главы дипведомств вместе с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом и замминистра экономики Марюсом Скуоджюсом обсудят актуальные вопросы экономической политики и ее приоритеты, трансформацию энергетического сектора Литвы.

Участники съезда также встретятся с мэром Вильнюса Рямигиюсом Шимашюсом, представителями Каунасского городского самоуправления, посетят предприятия Каунасской свободной экономической зоны.

На данный момент у Литвы 41 диппредставительство, восемь представительств при международных организациях, 12 консульских учреждений.

BNS