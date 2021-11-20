В Вильнюсе создан кластер космических технологий

В Вильнюсе учрежден кластер космических технологий. Договор о его учреждении подписали четыре литовских предприятия и Висоряйский парк информационных технологий.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подчеркнула, что достижения Литвы в области космических технологий заметны в мире.

«Частью этой большой гордости являетесь вы, это сообщество – не только NanoAvionics, BlackSwan Space и Geomatrix, но и то, что камера марсохода Perseverance тоже создавалась литовкой, наши лазерщики также во многом способствуют развитию этих технологий. Так что Литва уже является частью этой экосистемы, у Литвы уже есть индустрия и она включена в цепочки, которые меняют мир», – сказала министр на мероприятии, посвященном кластеру.

По ее словам, Литва уже стала ассоциированным членом Европейского космического агентства, развивает индустрию космических технологий, которая прежде всего предназначена для «людей на земле», однако будет стремиться к большему – правительство готово выделить место для сотрудничества финансовых космических технологий – так называемый хаб, для чего создается и агентство инноваций.

Предприятия литовского космического кластера уже участвуют в совместных проектах и миссиях с НАСА, Европейским космическим агентством, компаниями Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, British Telecom и др.