В Вильнюсе станет меньше мест для автомобилей, резервированных учреждениями и посольствами

Также вводятся ограничения по парковочным местам у иностранных посольств – отныне места будут выделяться на паритетной основе, то есть с учетом парковочных мест, предоставленных литовским представительствам в этих государствах, но их будет не более пяти.

Эти изменения вступят в силу с 1 июля текущего года.

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