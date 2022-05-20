В Вильнюсе станет меньше мест для автомобилей, резервированных учреждениями и посольствами

В Вильнюсе станет меньше отдельных зарезервированных мест для стоянки автомобилей у государственных учреждений, посольств зарубежных государств, расширены платные зоны для стоянки автомобилей.
В среду столичный совет самоуправления принял решение заменить некоторые дорожные знаки «Зарезервировано» возле государственных учреждений на знаки краткосрочной двухчасовой бесплатной парковки. Эти места будут доступны всем водителям.
Также вводятся ограничения по парковочным местам у иностранных посольств – отныне места будут выделяться на паритетной основе, то есть с учетом парковочных мест, предоставленных литовским представительствам в этих государствах, но их будет не более пяти.
Эти изменения вступят в силу с 1 июля текущего года.
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