В Вильнюсе у Дворца правителей будет сквер королевы Боны Сфорцы

Nuotrauka Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Совет вильнюсского самоуправления присвоил имя Боны Сфорцы находящемуся в самом центре Старого года небольшому скверу.

Столичные политики одобрили решение присвоить имя Великой княгини Литовской и королевы Польской небольшому, площадью 12 аров общественному пространству у Дома правителей, у подножия горы Гедиминаса.

Как заявила член совета консерватор Раса Башкене, так будут отмечены связи с городом Бари из Апулийского региона Италии, откуда родом была Б. Сфорца, там же она и похоронена. В 2010 году по решению местных властей одна из улиц получила название Via Lituania.

«В Новой Вильне есть улица, названная Итальянской, есть и улицы в честь королей Сигизмундов, и Барборы Радзивилл. Но знаков памяти о королеве, которая первой увековечила память Витаутаса Великого, провела реформу городов и городков Литвы, которая восстановила резиденцию в Дворце правителей, принесла в ВКЛ литовскую культуры — знаков памяти о ней у нас, увы, мало», — заявила Башкене.

Мэр столицы Реминиюс Шимашюс поддержал решение комиссии.

«Бону Сфорца много обвиняли из-за Барборы Радвилайте, ее мифа и не мифа. Мне кажется, очень хорошо, что Вильнюс увековечит память Боны Сфорца в таком месте, которое ей наиболее подходит, и подчеркивается значение, и вместе с тем это ненавязчиво, не выпячивается или навязывается», — отметели мэр.

Глава Комиссии по исторической памяти Гедиминас Яунюс подтвердил, что скоро будет предложено назвать одну из улиц Вильнюса именем Бари. Также планируется больше уделять внимания историческим личностям-женщинам.

Происходящая из влиятельного рода итальянских герцогов Сфорца Бона Сфорца (1494-1557) была женой Великого князя Литовского и короля Польского Сигизмунда Старого и матерью его наследника Сигизмунда Августа. Она была известна из-за осуществления аграрной реформы — волочной померы, поддержки европейской ренессансной культуры в Литве, она считается родоначальницей современной польско-литовской кухни.

Nuotrauka Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено