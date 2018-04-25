default image
В столице Польши создают Музей Варшавского гетто

Подробнее...
default image
В рамках расследования двойного качества проверяются пять пищевых продуктов

Подробнее...
default image
Й.Столтенберг прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Подробнее...
default image
Д.Матулёниса предлагается назначить послом в НАТО

Подробнее...
default image
В. Зеленский: Приоритет Украины - выяснить причины крушения самолета в Иране

Подробнее...
default image
В Вильнюсе, в Лукишкской тюрьме собираются снимать сериал Netflix

Подробнее...
default image
Организация Вильнюсской мэрии "Sveikas miestas" приглашает сеньоров на бесплатные занятия гимнастикой

Подробнее...
default image
Великобритания выходит из ЕС: Палата общин утвердила Brexit

Подробнее...
default image
С января вступили в силу поправки к закону о защите прав детей

Подробнее...
default image
Суд разрешил продолжить строительство стены на границе США и Мексики

Подробнее...
default image
Выплата денежных пособий по материнству

Подробнее...
default image
Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс в Брюсселе обсудит с главами МИД ЕС положение на Ближнем Востоке

Подробнее...
default image
В Китае вспыхнул вирус нового типа

Подробнее...
default image
Бойкот продукции Grigeo – хороший урок для другого бизнеса

Подробнее...
default image
Канадец выиграл самый большой джекпот в истории страны

Подробнее...
default image
Кризис в Клайпеде повлияет на бизнес – признает глава Grigeo

Подробнее...
default image
Новый ТЦ Akropolis в Вильнюсе обойдется в 250 млн евро

Подробнее...
default image
Будем ли жить в процветающем государстве?

Подробнее...
default image
Ключевые события в политике и обществе в 2020 году

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Культура,Новости

В Вильнюсе, в Лукишкской тюрьме собираются снимать сериал Netflix

  • Nuotrauka pixabay.com

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» (Stranger things) американского интернет-телевидения Netflix будет сниматься в Литве, сейчас идут подготовительные работы, подтвердили BNS в четверг несколько информированных источников.

Одно из съемочных мест – закрытая в прошлом году вильнюсская Лукишкская тюрьма. Хотя договор с создателями сериала еще не подписан, уже идет активная подготовка к съемкам, начался монтаж оборудование, сказали BNS источники.

Для съемок популярного в мире научно-фантастического сериала — фильма ужасов будут использоваться и другие места в Литве.

Ответственное за киноиндустрию в столице учреждение Vilniaus kino biuras от комментариев пока воздерживается.

реклама

Внимание киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет благодаря налоговым льготам, наличию эксклюзивных мест, подходящих для съемов фильмов, а также вниманию Vilniaus kino biuras и центральной власти к рекламе страны в кинематографическом сообществе.

Netflix в прошлом году также снимал в Вильнюсе детективный сериал «Молодой Валландер» (Young Wallander), мировой успех снискал созданный другим телевизионным гигантом США HBO мини-сериал «Чернобыль», который снимался в том числе и в Вильнюсе, в районе Фабийонишкес, а также в Висагинасе.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600