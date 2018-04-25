В Вильнюсе, в Лукишкской тюрьме собираются снимать сериал Netflix

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Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» (Stranger things) американского интернет-телевидения Netflix будет сниматься в Литве, сейчас идут подготовительные работы, подтвердили BNS в четверг несколько информированных источников.

Одно из съемочных мест – закрытая в прошлом году вильнюсская Лукишкская тюрьма. Хотя договор с создателями сериала еще не подписан, уже идет активная подготовка к съемкам, начался монтаж оборудование, сказали BNS источники.

Для съемок популярного в мире научно-фантастического сериала — фильма ужасов будут использоваться и другие места в Литве.

Ответственное за киноиндустрию в столице учреждение Vilniaus kino biuras от комментариев пока воздерживается.