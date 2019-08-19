В Вильнюсе в память о Балтийском пути начался марш старинных автомобилей

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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В воскресенье в Вильнюсе был дан торжественный старт маршу старинной техники, посвящённому 30-летию Балтийского пути.

По словам организаторов, это — первое совместное мероприятие Литвы, Латвии и Эстонии с момента восстановления их независимости.

Всего было зарегистрировано 205 единиц транспортной техники, но в Вильнюс прибыли около 150 старинных автомобилей, мотоциклов, а также изготовленный в 1975 году автобус. Некоторые из них участвовали и в самом Балтийском пути.

Эгидиюс Эйнорис, руководитель организовавшего мероприятие в Литве клуба старинных автомобилей «Klasika», объяснил, что до сего времени предпринимались только попытки, но такой общий марш не удавался, но в этом году празднование 30-летия привело к объединению сил.

«30-летний юбилей Балтийского пути стал прекрасной возможностью объединить усилия. Это первое клубное мероприятие для любителей ретро-техники со времени восстановления независимости. В данном случае это историческое событие», — сказал Эйнорис BNS.

К двигающимся из Вильнюса старинным автомобилям по дороге присоединились и другие транспортные средства. Вначале колонна остановилась в Паневежисе, где состоялся концерт, позже — в Пасвалисе.

Далее путь продолжился через Ригу, Цесис, Валмиеру, Вильянди и Тюри, а до Таллинна энтузиасты должны добраться во вторник, 20 августа. В каждом из этих городов участники марша старинной техники проведут выставки исторических автомобилей и мероприятия, посвящённые Балтийскому пути.

По утверждению клуба Klasika, в юбилейном Балтийском пути участвуют исторические автомобили в возрасте от 30 до более 100 лет, поэтому некоторые из них напоминают как о периоде пакта Молотова-Риббентропа, так и Балтийского пути.

Ожидается, что самым старым автомобилем, участвующим в Балтийском пути, будет Ford T Speedster выпуска 1912 года, а самым старым мотоциклом — Indian Scout 101, производства 1928 года. Большинство экспонатов доставлено из Эстонии. Прибыли также энтузиасты из Польши, Белоруссии и Финляндии.

Мероприятие организовано тремя клубами старинной техники из Литвы, Латвии и Эстонии.

Около 30 лет назад два миллиона литовцев, латышей и эстонцев объединились, чтобы выразить своё желание восстановить независимость от Советского Союза.

Акция «Балтийский путь» состоялась 23 августа 1989 года по случаю 50-летия со дня подписания Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году пакта, приведшего к оккупации стран Балтии.

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