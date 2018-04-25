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В Вильнюсе ведется посадка более 2 500 деревьев и кустарников

Фото vilnius.lt

Этой осенью в Вильнюсе на проспекте Лайсвес, на улицах Юстинишкю, Фабийонишкю и Гялвону ведется посадка более 2 500 разных деревьев.

Зеленые легкие города обогатятся кленами, ясенями, наиболее подходящими для города и растущими в самых сложных условиях впечатляющими красными дубами и липами.

На склонах улицы Тукстантмячё будет высажено около 2 тысяч горных сосен. Самоуправлением на зеленые насаждения выделено около 44 тысяч евро.

«Осень является такой же благодатной для посадки деревьев порой, как и весна. Вегетация деревьев уже прекратилась – они без листьев, поэтому перезимовав они изо всех сил постараются укорениться и прижиться. Осень является благодатной порой еще и потому, что это влажный период – поливка гарантирована. Именно поэтому мы спешим с высадкой на столичных улицах новых деревцев, которые уже через несколько лет будут радовать горожан зеленью и прохладой», – говорит заведующая Отделом по озеленению Гедре Чяпоните.

Выбор на именно таких сортах деревьев остановлен с учетом сформировавшихся крон – в будущем деревья разрастутся еще сильнее и будут давать тень. Места для саженцев подобраны вдоль новых проложенных велосипедных дорожек и вдоль других транзитных улиц, тем самым заполняя пустовавшие ранее зоны.

Этой осенью будут высажены небольшие деревца – высотой до 1,5 м, но благодаря подходящим погодным условиям у них будут все возможности для быстрого роста. Спустя 5–7 лет деревья полностью укоренятся и приживутся на городских улицах. За деревцами в городе в настоящий момент ухаживает ЗАО «Stebulė».

Жители Вильнюса и сами по собственной инициативе еще этой осенью могут озеленить территории возле своего жилья или многоквартирных домов.

В центральных местах многоквартирных районов рекомендуется высаживать саженцы рябины, боярышника, бересклета, клена татарского, калины, чубушника, спиреи.

На периферийных пространствах многоквартирных кварталов больше подходят клены, липы, березы, сосны, ели, красные дубы, чубушник, сирень.

Важно знать, что деревья высаживаются на расстоянии не менее 10 метров от стен здания с окнами, а от стен здания без окон – на расстоянии не менее 5 м, от опор освещения (столбов) – не менее 4 м, от границы пешеходной дорожки – 0,7–1,5 м.

vilnius.lt

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