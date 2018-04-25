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TOP,Виленский Вестник,Здравоохранение,Новости

В Вильнюсе временные больницы планируется оборудовать в Litexpo, на аренах и стадионах

pixabay.com

Власти Вильнюса думают о том, что с нарастанием эпидемии коронавируса в стране временные больницы можно было бы оборудовать в выставочном центре Litexpo, на аренах, крытых стадионах и в школах.

«Прежде всего под предоставление лечебных процедур мы планируем переоборудовать выставочный центр Litexpo», – сказал BNS директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис.

По его словам, самоуправление будет финансировать оборудование таких временных больниц, оборудование одного такого места будет стоить около тысячи евро.

«Если нам временно передадут в управление Litexpo, оборудование помещений можно было начать ещё на этой неделе. Уже обсуждается, на каком уровне это решение можно было бы принять. Если мы будем делать там больницу, юридически будет открыт филиал какого-то лечебного учреждения – поликлиники Centro poliklinika или Вильнюсской клинической больницы», – сказал представитель самоуправления.

По словам П. Подярскиса, рассматривается возможность разместить больницы на аренах Siemens и Jeep, на крытых стадионах в микрорайонах Пилайте и Каролинишкес.

«Места можно найти и там установить даже намного больше кроватей, чем нужно. Все баскетбольные площадки, крытые стадионы, некоторые паркинги, например, возле Центра инфекционных заболеваний клиники Сантарос», – сказал он.

«Мы могли бы использовать под больницы все гимназии, прогимназии. В одной типичной прогимназии поместится 360 кроватей», – добавил П. Подярскис.

По его словам, если в вильнюсских больницах не хватит места для тяжёлых больниц, то под больницы интенсивной терапии можно будет использовать и поликлиники.

Во всех временных больницах, говорит он, можно было бы лечить нетяжёлых больных.

«Речь идёт о тех, кому не нужно дополнительное медицинское оборудование»,  – сказал П. Подярскис.

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