В Вильнюсе — встреча с аниматором Сергеем Мериновым

Сергей Меринов окончил с отличием Московский колледж художественных ремесел по профессии «художник-оформитель», курсы художников-аниматоров при студии «Пилот» и Высшие режиссерские курсы по специальности «режиссер анимационного эпизода».

С 1990 года работает на студии «Пилот» сначала как аниматор, затем – как художник-постановщик и режиссер. Как режиссер снял для Первого канала фильм «Сказка о зависти» (в проекте «Сказки новой России»). А на канале НТВ сделал анимационное оформление для передачи «Русские гвозди». В качестве режиссера, художника-постановщика и ведущего аниматора сделал компьютерную игру «Волшебный сон» в компании «Никита».

Как режиссер дебютировал в 1997 году мультфильмом «Новые русские звери», автор больше 20 анимационных фильмов, в том числе мультфильмов из серии «Гора самоцветов», «Фиксипелки», «Мультироссия», «Пластилинки», «Смешарики».

Основная техника режиссера – пластилиновая анимация. «На двадцатиминутный мультфильм, целиком созданный из пластилина, уходит примерно девять месяцев работы, – говорит Сергей. – В моей команде работают 15-20 художниц, одни отвечают за фон, другие – за героев. На один мультфильм может уйти 500 килограммов пластилина. Материал тоже годится не всякий».

Но не только из пластилина можно делать чудеса. Для клипа на песню «Суета сует» группы «Несчастный случай» команда Сергея Меринова сняла 11 тысяч фотографий с лидером группы Алексеем Кортневым и актрисой Чулпан Хаматовой. Затем все эти снимки соединили в один трехминутный клип – на это ушло четыре месяца.

Аудитория сегодняшней российской анимации весьма обширна – от 0 до 100 лет. Поэтому авторы вкладывают для зрителей разных возрастов разные смыслы. «Ну, братец-петух, подам я на тебя в суд», — говорит с обидой главная героиня мультфильма Сергея Меринова «Петушок и кошечка» из сериала «Гора самоцветов», после того, как он бросает орех с дерева ей в глаз. Петух в суде свою вину отрицает, говорит, что виновата коза, которая обглодала кору, коза винит пастуха за то, что он ее не пасет, пастух — медведя, который не платит зарплату. На одном из этапов судья в мультфильме тоже стал крайним. Если для детей это веселая сказка, то для взрослых – сатира на судебную систему.

«Это здорово, когда ребенок смотрит мультфильм со взрослым – так он может спросить, если ему что-то не понятно. Мультфильмы – это один из способов сформировать культурного человека, поэтому нельзя детей отдавать на откуп телевизору», – считает режиссер.

В Вильнюсе гость клуба представит свои фильмы и клипы музыкальных групп, в создании которых принял участие.

Сергей Меринов – лауреат премии «Золотой орел», а также множества других российских и международных наград. С 2003 года ведет педагогическую деятельность. Художественный руководитель анимационной студии «Пластилин», член худсовета анимационной студии «Пилот».

Встреча с Сергеем Мериновым состоится 15 ноября в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.