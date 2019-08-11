В Вильнюсе – встреча с автором бестселлера «Дни Савелия»

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По приглашению медиа-клуба «Формат-А3» 13 августа в Вильнюсе выступит восходящая звезда современной российской прозы Григорий Служитель. Он примет участие в публичной встрече на тему «Новая Россия в жизни и литературе».

На самом деле Григорий Служитель – профессиональный актер. В 12 лет он поступил в международную киношколу. В 15 – в театральный институт им. Б. Щукина, где, правда, долго не задержался. В 17 — подал документы во ВГИК (сценарная мастерская) и Литературный институт имени М. Горького. В итоге выбрал ГИТИС, курс Сергея Женовача.

Но летом прошлого года буквально «взорвал» книжный рынок России своим дебютным романом «Дни Савелия» (редакция Елены Шубиной), который тут же стал бестселлером и попал в финал литературной премии «Большая книга». Первый тираж был раскуплен в течение месяца, затем последовали две допечатки. Герой романа – кот, который, словно Одиссей, отправляется в путешествие по Москве, проводя в философских размышлениях времени не меньше, чем в пути. Савелий прогуливается по малоизвестным улочкам Москвы, попадает в разные семьи и передряги, прежде чем находит смысл своей жизни.

А еще этот роман – признание в любви к городу. Москва – полноправный персонаж бестселлера.

«Елена Шубина позвонила как раз в тот момент, когда я был на пробах на «Мосфильме». Я буквально выбежал из кадра ответить на звонок. Это была невероятная для меня новость. Она, не дочитав книгу до середины, сказала: буду печатать. А Евгений Водолазкин написал предисловие», – вспоминает Григорий Служитель.

Вот как пишет известный литературовед и писатель Евгений Водолазкин о персонажах книги: «Их имена не овеяны славой, таких не берут в космонавты. За них не пьют стоя, и не их песням рукоплещет Ла Скала. Это – герои блистательного романа Григория Служителя «Дни Савелия». Неброские, способные показаться серыми, они не рядятся в тоги и не встают на котурны. Несмотря на их малый рост, миссия их высока: они делают нас человечнее. Литературная «котовиана» продолжается».

«Я не любитель ругать действительность, она, быть может, во многом и прекрасна. Но наше время просто одержимо сложением, приобретением и потреблением. Мне захотелось рассказать про тех, кто ничего не приобретает, а только теряет, никакой капитал в их лапах не задерживается – но от этого ни доброты, ни сочувствия к себе подобным в них не убывает. При этом можно обойтись без лозунгов и призывов на баррикады. Если совсем коротко, то «Дни Савелия» – роман о потерях, – о литературном дебюте говорит Григорий Служитель и добавляет. – Литература не должна обслуживать хештеги соцсетей. Писать о нынешней жизни в ее острых проявлениях надо, но не очерняя ее. Русская литература по природе своей человечна, она утешает».

По мнению гостя клуба, сейчас в целом в России происходит культурный бум, причем не только в литературе: «Люди штурмуют театры, выставки. В книжных не протолкнуться. И это самый разновозрастный контингент. Да, просмотр спектакля, пусть даже и самого серьезного, требует меньшего интеллектуального напряжения, чем чтение. Поэтому литература – это привилегия меньшинства. С этим нельзя ничего поделать.

Интерес к литературе – это в первую очередь интерес к самим себе. Значит, нам всем стало необходимо что-то про себя понять, уяснить себе что-то, рассмотреть себя в зеркало».

Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил режиссерский факультет ГИТИСа, служит актером в Студии театрального искусства, солист группы O’Casey.

Встреча с Григорием Служителем состоится 13 августа в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.