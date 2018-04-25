В Вильнюсе встретятся главы МИД «Бухарестской девятки»

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Во вторник в Вильнюсе начинается встреча министров иностранных дел так называемой Бухарестской девятки.

В рамках двухдневной встречи планируется обсудить реализацию решений по коллективной обороне НАТО на восточном фланге, состоится обмен мнениями о России, Китае, безопасности информационных технологий и связи 5G, роли НАТО в борьбе с терроризмом, об энергетической безопасности, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

Литву посетят главы МИД Чехии, Эстонии, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

На правах особого гостя в вильнюсских мероприятиях примет участие помощник Госсекретаря США и помощник Генсекретаря НАТО по оборонной политике и планированию.