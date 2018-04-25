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В Вильнюсе встретятся главы МИД «Бухарестской девятки»

Фото www.lrp.lt

Во вторник в Вильнюсе начинается встреча министров иностранных дел так называемой Бухарестской девятки. 

В рамках двухдневной встречи планируется обсудить реализацию решений по коллективной обороне НАТО на восточном фланге, состоится обмен мнениями о России, Китае, безопасности информационных технологий и связи 5G, роли НАТО в борьбе с терроризмом, об энергетической безопасности, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.  

Литву посетят главы МИД Чехии, Эстонии, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии. 

На правах особого гостя в вильнюсских мероприятиях примет участие помощник Госсекретаря США и помощник Генсекретаря НАТО по оборонной политике и планированию.

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Гости также примут участие в торжественных мероприятиях 11 марта по случаю 30-летия восстановления независимости Литвы. 

В «Бухарестскую девятку» входят девять стран восточного фланга НАТО. Формат был создан в 2015 году. На регулярных встречах, которые проходят на разных уровнях, стремятся обсуждать оборонные потребности восточного фланга НАТО и сдерживание, актуальные вопросы политики безопасности.  

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