default image
Эстония усилит борьбу с отмыванием денег

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал поправки об ограничениях для электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
В Вильнюсе выбрана самая нарядная Рождественская витрина

Подробнее...
default image
В Венеции началось очередное наводнение

Подробнее...
default image
В Германии продолжат строительство Северного потока-2

Подробнее...
default image
Skinest Rail увеличила требование к Литве о возмещении ущерба до 62 млн евро

Подробнее...
default image
Для жителей Вильнюса вывоз мусора подорожает примерно на 70 процентов

Подробнее...
default image
А.Ширинскене: этот сейм не способен принять решение о написании фамилий и по Р.Паксасу

Подробнее...
default image
Опрос: крупнейшие риски – атаки хакеров и "перегрев" рынка недвижимости

Подробнее...
default image
Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Подробнее...
default image
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Россия всеми силами пытается переписать историю

Подробнее...
default image
Космические силы ВС США официально учреждены

Подробнее...
default image
Сегодня президент РФ Владимир Путин откроет ж/д сообщение по Крымскому мосту

Подробнее...
default image
Брюссель давит на Литву по вопросу написания нелитовских фамилий

Подробнее...
default image
Китай перечислил Беларуси 3,5 млрд юаней кредита

Подробнее...
default image
Вильнюсское самоуправление закрывает футбольную школу

Подробнее...
default image
Открыта вакансия разнорабочего в Антарктике за 126 000 долларов в год

Подробнее...
default image
На дорогах Литвы появятся еще 70 скоростных радаров

Подробнее...
default image
ЕЦБ: в связи с решением о повышении налога для банков необходима обстоятельная оценка

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Рождество,Фото дня

В Вильнюсе выбрана самая нарядная Рождественская витрина

  • Specialusis prizas/ Nuotrauka vilnius.lt

Были выбраны четыре самых красивых рождественских витрин Вильнюса.

После почти двухнедельного голосования стало ясно, что самой популярной среди жителей Вильнюса и гостей столицы стала праздничная витрина ресторана « Sugamour » (Vokiečių g. 11). Жюри также оценило витрины и отобрало три самых красивых из них: 1-е место — « Augustas ir Barbora love story cafe » (Stiklių g . 7), 2-е место — « The Factory by Ribas » (Gaono g. 10) и III место — « Woolen Baltic » (S. Daukanto al. 2A).

Мэр Вильнюса, Ремигиюс Шимашюс, наградил владельцев самых красивых витрин города денежными призами и поблагодарил их за создание особой рождественской атмосферы в городе.

  • II-vieta/ Nuotrauka vilnius.lt
  • III -vieta/ Nuotrauka vilnius.lt
  • I vieta/ Nuotrauka vilnius.lt
  • Specialusis prizas/ Nuotrauka vilnius.lt
  • I vieta/ Nuotrauka vilnius.lt
  • II vieta/ Nuotrauka vilnius.lt
  • III vieta/ Nuotrauka vilnius.lt
  • Specialusis prizas/ Nuotrauka vilnius.lt
  • I vieta/ Nuotrauka vilnius.lt

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt

реклама

афиша

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600