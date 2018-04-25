В Вильнюсе выбрана самая нарядная Рождественская витрина

Specialusis prizas/ Nuotrauka vilnius.lt

Были выбраны четыре самых красивых рождественских витрин Вильнюса.

После почти двухнедельного голосования стало ясно, что самой популярной среди жителей Вильнюса и гостей столицы стала праздничная витрина ресторана « Sugamour » (Vokiečių g. 11). Жюри также оценило витрины и отобрало три самых красивых из них: 1-е место — « Augustas ir Barbora love story cafe » (Stiklių g . 7), 2-е место — « The Factory by Ribas » (Gaono g. 10) и III место — « Woolen Baltic » (S. Daukanto al. 2A).

Мэр Вильнюса, Ремигиюс Шимашюс, наградил владельцев самых красивых витрин города денежными призами и поблагодарил их за создание особой рождественской атмосферы в городе.

II-vieta/ Nuotrauka vilnius.lt

III -vieta/ Nuotrauka vilnius.lt

I vieta/ Nuotrauka vilnius.lt

Specialusis prizas/ Nuotrauka vilnius.lt

I vieta/ Nuotrauka vilnius.lt

II vieta/ Nuotrauka vilnius.lt

III vieta/ Nuotrauka vilnius.lt

Specialusis prizas/ Nuotrauka vilnius.lt

I vieta/ Nuotrauka vilnius.lt

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