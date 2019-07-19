В Вильнюсе задержан российский предприниматель, подозреваемый в нефтяном кризисе в Европе

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Сотрудники полиции в Вильнюсе задержали российского предпринимателя Романа Ружечко, которого подозревают в соучастии в кризисе загрязненной нефти в Центральной и Восточной Европе, когда остановились ее поставки по нефтепроводу «Дружба».

«Могу подтвердить факт того, что в ходе реализации розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев», – заявил BNS в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Элена Мартинонене.

Российские СМИ сообщили, что бывший глава Самарского терминала «Транснефти» Р. Ружечко был задержан в Вильнюсе в среду.

В мае в России суд заочно арестовал этого предпринимателя и объявил его в розыск.

Российский нефтепровод «Дружба» был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана – токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Белоруссия.

Были остановлены поставки загрязненной нефти в Белоруссию, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. Эта нефть была погружена более чем в десять танкеров в российском порту Усть-Луга.

В начале мая резервное ответвление газопровода «Дружба» вновь начало поставлять российскую нефть в Белоруссию, позднее – в направлении Украины – в Словакию, Венгрию, Чехию, а в начале июня – в Польшу и Германию.

По данным «Транснефти» через трубопровод в порт Усть-Луги было транспортировано около 3 млн тонн загрязненной нефти.

Действующий в Литве нефтеперерабатывающий завод польского капитала Orlen Lietuva заверяет, что также получила груз нефти, загрязненной хлором, об этом свидетельствует информация, собранная BNS.