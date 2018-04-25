В Вильнюсе запретили курить на детских площадках

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В Вильнюсе детские площадки освободят от табачного дыма, решил столичный городской совет в среду.

На сегодняшний день уже введены запреты на курение на площади Винца Кудирки, в Бернардинском саду и на остановках общественного транспорта.

«Хотя новое решение является формальным — поскольку самоочевидно, что курение на детских игровых площадках недопустимо, — я все же горячо приветствую инициативу Совета столицы сделать город более здоровым и дружелюбным для всех. Верю, что это решение также побудит курильщиков избавиться от этой привычки », — сказала заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

Ответственность за несоблюдение запрета на курение изложена в Кодексе об административных правонарушениях. За нарушение запрета предусмотрены: предупреждение, штраф от 20 до 50 евро или 90 евро за повторные правонарушения.