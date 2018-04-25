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TOP,Виленский Вестник,Новости,Транспорт

В Вильнюсский аэропорт временно не будет курсировать общественный транспорт

Nuotrauka LTOU

Со вторника общественный транспорт временно не будет курсировать до Вильнюсского аэропорта, сообщили в столичном муниципальном предприятии Susisiekimo paslaugos.

Предприятие сообщило, что реагируя на введенные изменения правительством режима карантина для приезжающих из-за рубежа, а также из-за увеличения трафика и количества людей в окрестностях аэропорта, скорректировало автобусные маршруты 1, 2, 3G, 88.

Указанные автобусы будут курсировать до остановки Vikingų slėnis и в аэропорт не заезжать.

Автобус 3G, идущий в направлении аэропорта, не повернет на улицу Felikso Vaitkaus, а последует по улице Dariaus ir Girėno до остановки железнодорожного вокзала Киртимай, развернется и последует в направлении центра.

Согласно решению министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, во вторник все самоуправления, на территориях которых есть международные пограничные пункты, обязаны круглосуточно доставлять возвращающихся из аэропортов, морских портов и других пограничных пунктов в предусмотренные помещения самоуправлений. Это решение наиболее актуально для Вильнюса, Каунасского района и Паланги, в которых есть международный аэропорт, а также Клайпеды, в котором есть морской порт.

Информация ЛК по сообщению BNS

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