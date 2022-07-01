В Вильнюсской центральной библиотеке открыли полку украинской литературы

Первая такая полка была открыта в Австрийской национальной библиотеке в апреле. Полки с украинской литературой установлены в Гаагской центральной библиотеке, Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже и Рижской центральной библиотеке.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

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