В Вильнюсской центральной библиотеке открыли полку украинской литературы

В Вильнюсской центральной библиотеке стартует инициатива по популяризации украинской литературы – полка украинской литературы.
Инициатива под патронажем первой леди Украины Елены Зеленской направлена на популяризацию наиболее ценных произведений и переводов украинской литературы, а также на развитие международных культурных связей.
Первая такая полка была открыта в Австрийской национальной библиотеке в апреле. Полки с украинской литературой установлены в Гаагской центральной библиотеке, Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже и Рижской центральной библиотеке.
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