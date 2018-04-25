В Висагинасе была избита учитель литовского языка. Ведется досудебное расследование

Как сообщил BNS прокурор Висагинаса Геннадий Ефимов, такая мера пресечения была избрана для 24-летнего гражданина России с видом на жительство в Литве. Он должен будет носить его полгода.

«На полгода ему одет браслет. Его будут контролировать, наблюдать за ним, где он может бывать, с кем видеться», – сказал прокурор.

Он также добавил, что в данный момент досудебное расследование о нанесении не тяжких повреждений с целью выражения национальной нетерпимости передано Панявежской окружной прокуратуре.

Представитель этой прокуратуры по связям с общественностью Раса Стундене сообщила, что расследование ведет прокурор Ричардас Юозайнис.

«Будут выясняться все обстоятельства. Расследование организует и возглавляет его прокурор отдела первичного уголовного преследования Панявежской окружной прокуратуры Ричардас Юозайнис. Такие дела – его специализация», – сказала BNS Р. Стундене.

Мужчина, которого подозревают в ее избиении, нигде не работает, не учится, ранее не был судим. За избиение учителя на основании национальной нетерпимости ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В Висагинасе решено ужесточить контроль в учебных заведениях

Еще 4 марта глава города Эрландас Галагуз в срочном порядке созвал совещание по поводу столь вопиющего факта, как нападение на учительницу гимназии «Verdenės». Участие в этом совещании, помимо вице-мэра Александры Григене и директора администрации самоуправления Виргиниюса Букаускаса, приняли также представители городских учреждений просвещения и начальник отдела деятельности Висагинского комиссариата полиции Саулюс Клунгис.

После обсуждения всколыхнувшего общественность происшествия принято решение максимально ужесточить контроль прохода в учебные заведения, а в будущем по возможности установить камеры видеонаблюдения и предпринять другие меры для обеспечения безопасности.