В Висагинасе была избита учитель литовского языка. Ведется досудебное расследование

2 марта, днем, на пр. Тайкос было совершено нападение на 54-летнюю женщину, которая была избита – ей были нанесены телесные повреждения.
Правоохранительные органы предполагают, что преступление возможно было совершено на почве национальной ненависти — потерпевшая работает учительницей литовского языка в гимназии «Verdenės».
По словам прокурора Г. Ефимоваса, потерпевшая выписана из больницы и проходит амбулаторное лечение за пределами Висагинаса.
Молодой человек, избивший на этой неделе учителя литовского языка в Висагинасе, будет пока носить электронный браслет в качестве меры пресечения.
Как сообщил BNS прокурор Висагинаса Геннадий Ефимов, такая мера пресечения была избрана для 24-летнего гражданина России с видом на жительство в Литве. Он должен будет носить его полгода.
«На полгода ему одет браслет. Его будут контролировать, наблюдать за ним, где он может бывать, с кем видеться», – сказал прокурор.
Он также добавил, что в данный момент досудебное расследование о нанесении не тяжких повреждений с целью выражения национальной нетерпимости передано Панявежской окружной прокуратуре.
Представитель этой прокуратуры по связям с общественностью Раса Стундене сообщила, что расследование ведет прокурор Ричардас Юозайнис.
«Будут выясняться все обстоятельства. Расследование организует и возглавляет его прокурор отдела первичного уголовного преследования Панявежской окружной прокуратуры Ричардас Юозайнис. Такие дела – его специализация», – сказала BNS Р. Стундене.
Мужчина, которого подозревают в ее избиении, нигде не работает, не учится, ранее не был судим. За избиение учителя на основании национальной нетерпимости ему грозит до пяти лет тюрьмы.
В Висагинасе решено ужесточить контроль в учебных заведениях
Еще 4 марта глава города Эрландас Галагуз в срочном порядке созвал совещание по поводу столь вопиющего факта, как нападение на учительницу гимназии «Verdenės». Участие в этом совещании, помимо вице-мэра Александры Григене и директора администрации самоуправления Виргиниюса Букаускаса, приняли также представители городских учреждений просвещения и начальник отдела деятельности Висагинского комиссариата полиции Саулюс Клунгис.
После обсуждения всколыхнувшего общественность происшествия принято решение максимально ужесточить контроль прохода в учебные заведения, а в будущем по возможности установить камеры видеонаблюдения и предпринять другие меры для обеспечения безопасности.news.tts.lt
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