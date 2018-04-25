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TOP,Новости,Энергетика

В вопросе БелАЭС Минск обещает пригласить международных экспертов

Поскольку Литва сомневается в безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), Минск в ближайшее время намерен принять экспертов международных организаций и обещает развеять сомнения Литвы по безопасности станции.  

Об этом заявил глава белорусской дипломатии Владимир Макей после призыва литовского коллеги Линаса Линкявичюса учесть рекомендации международных экспертов, включая результаты стресс-тестов. 

«Что касается визита европейского регулятора  ENSREG, также как и DG Energy – представителей Еврокомиссии (Генерального директората ЕК по энергетике – BNS), – мы готовы их принять в ближайшее время», – заявил на совместной пресс-конференции В. Макей. 

Он подчеркнул, что никакая другая страна не озабочена безопасностью БелАЭС в такой степени, как Беларусь. 

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