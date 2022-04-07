В Восточной Европе могут появиться базы США

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Пентагон предложил Конгрессу США рассмотреть вопрос об отправке дополнительных сил в страны Восточной Европы и создания там под эгидой НАТО постояннодействующих военных баз этой страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 6 апреля передали ведущие медиаресурсы Венгрии. По мнению инициаторов этой идеи, необходимо возвести на континенте именно базы, а не просто разместить там войска. Это значительно усилит обороноспособность многих стран Восточной Европы, считают в Пентагоне, поскольку война в Украине представляет серьезную угрозу этим странам.