В Восточной Европе – «продуктовый расизм»?

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Потребление населения трех стран Балтии приближается к среднему показателю Евросоюза (ЕС), а больше всего в регионе тратят жители Литвы, показывают предварительные данные Евростата.

Потребление растет

В Литве фактические расходы жителей на потребление исходя из паритета покупательной способности в 2018 году составляли 90% среднего показателя ЕС, в Эстонии – 74%, в Латвии – 70%, свидетельствуют опубликованные предварительные данные Евростата.

В прошлом году сообщалось, что в 2017 году в Литве этот показатель составил 88%, в Эстонии – 73%, в Латвии – 65%, сообщает BNS.

Больше всего на потребление в прошлом году потратили жители Люксембурга – 132% среднего показателя ЕС, а меньше всего потратили болгары – 56%. ВВП на душу населения Литвы, в пересчете исходя из покупательной способности, в прошлом году составлял 81% среднего показателя ЕС. В Эстонии и Латвии этот показатель был 81% и 70% соответственно.

В 2017 году этот показатель составлял 75%, 79% и 67% среднего показателя ЕС соответственно.

Фактическое потребление жителей составляют товары и услуги независимо от того, платили ли за них домохозяйства, или власть, или неправительственные организации.

Разница в составе = разнице в качестве?

После того как Еврокомиссия (ЕК) объявила, что ученые не нашли доказательств того, что качество продуктов питания, предназначенных для рынков восточных и западных стран-членов, заметно отличается, вице-министр юстиции Литвы сказал, что страна сама должна дать оценку, может ли отличаться качество продуктов из-за разницы в составе, сообщает BNS.

«Нам, в Литве, анализируя обнародованные Еврокомиссией результаты, нужно будет смотреть каждый продукт отдельно и оценивать, означает ли разница в составе и разницу в качестве», – сказала BNS Ирма Гуджюнайте на проходящей в Вильнюсе международной конференции, посвященной результатам исследований в рамках проекта Евросоюза (ЕС) «Влияние двойного качества продуктов на потребителей Литвы».

По ее словам, состав указанного в отчете ЕС плавленого сырка в Германии и в Литве заметно отличается. «Состав сырка, который продается в Германии, очень прост, он состоит из каких-то пяти ингредиентов – сыра, соли, трав и тому подобного. Между тем в Литве тот же продукт, тот же сырок, рекламируется так же, однако в его составе еще пять дополнительных ингредиентов, какие-то кислоты, придающие непонятные вкусовые качества. На мой взгляд, в случае с сырком здесь имеет место разница в качестве, и, наверное, качество для литовского рынка хуже, чем, например, для Германии», – добавила она.

Если выяснится, что разница существенная и может сказаться на здоровье потребителей, то производители могут понести ответственность, например, они могут быть оштрафованы. Однако продукт, его состав, должен быть тщательно проверен и подвергнут сравнению как минимум в трех государствах ЕС.

По словам главы Генерального директората по вопросам правосудия и потребителей ЕК Бланки Родригес Галиндо, исследование показало, что состав некоторых продуктов отличается, однако это не говорит об их качестве. Кроме того, по ее словам, нельзя утверждать, что имеет место разница между Восточной и Западной, Южной или Северной Европой.

«Продукты отличаются в разных регионах и разных странах, но нельзя делить на Западную, Восточную и другие части Европы. Это, на наш взгляд, очень важно», – сказала журналистам участвовавшая в конференции Галиндо.

Каждая страна, считает она, должна дать оценку, снижают ли различия в составе продуктов их качество, вводится ли потребитель в заблуждение. Кроме того, качество – очень субъективная вещь. В некоторых случаях разница в составе продуктов может быть оправдана использованием в разных странах разных правовых актов и указаний относительно потребления продуктов, кроме того, поблизости от предприятий может не быть одинакового сырья для производства продуктов. Еврокомиссия проведет дополнительные исследования в связи с этой инициативой.

Двойные стандарты качества: реальность или миф?

Согласно последнему опросу, большинство жителей Литвы считает, что качество продуктов питания в Литве и других европейских странах отличается, сообщает BNS.

Неринга Ульбайте, глава Службы по защите прав потребителей, заказавшей это исследование, сказала, что хочет проверить, существуют ли двойные стандарты качества или это просто миф.

«Наши потребители много путешествуют, оказывают влияние и процессы эмиграции, поскольку люди обмениваются опытом. Целью исследования было выяснить, что думают сами потребители. Результат показал, что около 75% потребителей полагают, что в Литве эти продукты продаются в несколько ином составе», — сказала Н. Ульбайте.

«Проводились и эксперименты, потребителям давали образцы с указанием того, что продукт был сделан для рынка Восточной Европы, а другой — для рынка Западной Европы. Большинство предпочли бы выбрать продукт для Западной Европы», — добавила она. По словам Н. Ульбайте, качество не обязательно считается худшим, но потребители убеждены, что для рынков Восточной и Западной Европы производятся разные продукты.

Проблема двойного качества продуктов была впервые поднята Чешской Республикой, Словакией и Словенией. В Литве этот вопрос стал актуальным после введения евро. «Не секрет, что введение евро привело к массовому росту цен на продукты питания и ожиданию того, что качество продукции будет не хуже, чем в других странах», — отметила Ульбайте.

По данным аналитика Римы Калинаускайте, проводившей опрос, 70% респондентов утверждали, будто двойное качество видят в таких продуктах, как стиральные порошки, игрушки, лекарства. Кроме того, 88% участников опроса убеждены, что ответственность за качество несут производители, но только треть респондентов им доверяют.

Опрос проводился в декабре-феврале путем групповых интервью с потребителями, а также опросов напрямую и онлайн. Исследование охватило оценку продукции международных брендов — кофе, шоколада, сыров, бульонов, кетчупа и др.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ