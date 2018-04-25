В ВОЗ дали рекомендации по физической активности в период карантина

Nuotrauka BFL/ Redas Vilimas

Во Всемирной организации здравоохранения выпустили новое Руководство по физической активности с учетом того, что люди остаются дома из-за пандемии коронавируса. В нем говорится, что все люди в любом возрасте и с разными способностями могут быть физически активными.

В соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ, всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендовано 150-300 минут физической активности средней интенсивности в неделю. Детям и подросткам рекомендовано в среднем 60 минут аэробных упражнений средней или высокой интенсивности в день.

Пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется добавлять такие виды активности, которые способствуют улучшению равновесия и координации, а также укреплению мышц, чтобы содействовать предупреждению падений и улучшению здоровья.