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В ВОЗ дали рекомендации по физической активности в период карантина

Nuotrauka BFL/ Redas Vilimas

Во Всемирной организации здравоохранения выпустили новое Руководство по физической активности с учетом того, что люди остаются дома из-за пандемии коронавируса. В нем говорится, что все люди в любом возрасте и с разными способностями могут быть физически активными.

В соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ, всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендовано 150-300 минут физической активности средней интенсивности в неделю. Детям и подросткам рекомендовано в среднем 60 минут аэробных упражнений средней или высокой интенсивности в день.

Пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется добавлять такие виды активности, которые способствуют улучшению равновесия и координации, а также укреплению мышц, чтобы содействовать предупреждению падений и улучшению здоровья.

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«Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга», — отмечает ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия – она может способствовать продлению и улучшению качества жизни.

«Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески», — цитирует его слова ВОЗ.

В организации отметили, что различная физическая активность полезна и может выполняться как часть работы, спорта и отдыха или передвижения (ходьба, езда велосипеде), а также посредством танцев, игр и повседневных домашних дел, таких как работа в саду и уборка.

ВОЗ отметила, что если бы население мира было более активным, это помогло бы предотвращать до 5 миллионов случаев смертей в год.

korrespondent.net

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