В ВОЗ допустили окончание пандемии после Омикрона

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Пандемия коронавируса может быть окончена после штамма Омикрон. Об этом заявил директор представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге, пишет AFP.

По словам чиновника, спад заболеваемости начнется в течение ближайших недель или месяцев.

«Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии», — сказал Клюге.

По его словам, как только пройдет период вспышки инфицирования Омикроном в Европе, то наступит глобальный иммунитет, который появится благодаря заражениям, вакцинации, а также из-за сезонных особенностей.

«Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия», — добавил Клюге.

Тем временем Польша и Эстония обновили суточный прирост COVID-случаев. Это не последний антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране, заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский.