В ВОЗ изучают затяжные симптомы и последствия COVID-19

Профессор Мартин Макки из организации «Европейский обзор систем здравоохранения» объясняет, что в начале пандемии все силы были брошены на то, чтобы спасти жизнь десяткам тысяч тяжелобольных пациентов. А люди, у которых симптомы не проходили долгое время, оказались вне поля зрения специалистов. Мартин Макки отмечает, что ситуация изменилась благодаря самим больным с затяжной формой коронавируса, которые обратились за помощью в ВОЗ. Оказалось, что такое состояние испытывает почти четверть переболевших COVID-19. Оно может проявляться в очень тяжелой форме и иметь сразу несколько симптомов, включая боль в груди и в мышцах, усталость, одышку и то, что пациенты называют «затуманенным сознанием».

«Мы постепенно начинаем понимать причины этих симптомов, — поделился профессор. — Одна из них заключается в том, что вирус проникает в те части нашего организма, которые не защищены иммунной системой, например, в мозг. Он напрямую атакует такие органы, как сердце, легкие и поджелудочная железа, что порой приводит к диабету и тромбозам, что в свою очередь может вызывать инфаркт или инсульт».

При этом симптомы у разных людей сильно различаются и по характеру, и по тяжести. Важно также отметить, что вероятность возникновения затяжного COVID-19 не зависит от того, насколько тяжело протекала острая фаза. Он отмечается и у людей, перенесших заболевание в легкой форме. Однако, судя по всему, у некоторых групп риск длительного COVID-19 выше, чем у других. Это медработники и женщины, причем женщины реже умирают от коронавируса.

Уже очевидно, что затяжной COVID-19 может кардинально изменить жизнь людей: многие не могут работать, они не способны заниматься любимыми делами, общаться. Больные также жалуются на ухудшение психологического состояния, которое усугубляется постоянными перепадами: только они почувствуют себя лучше, как симптомы возвращаются.

«По мере того, как пандемия распространялась, врачи и пациенты пытались как будто в темноте, на ощупь найти нужную тропу, руководствуясь лишь собственным опытом, — объяснил Ханс Клюге. — Так мы узнали о том, что переболевшие, которые должны были бы уже поправиться, продолжали испытывать тяжелые симптомы. К сожалению, многим пришлось столкнуться с недоверием и равнодушием».

Но сегодня ясно, что эта проблема вполне реальна и очень серьезна: один из 10 человек, перенесших COVID-19, болеет еще как минимум 12 недель, а многие и дольше. «Если мы хотим понять долгосрочные последствия COVID-19 и процесс выздоровления, мы должны прислушаться к тем, кто страдает от постковидного состояния», — считает региональный директор ВОЗ. По его словам, у экспертов пока нет ответа на многие вопросы. Неизвестно даже, какой процент населения страдает затяжной формой коронавирусной инфекции. «Но мы учимся и учимся быстро», — добавил Ханс Клюге.

Тем временем, подчеркнул он, важно добиться того, чтобы пациенты, у которых не проходят симптомы COVID-19 или появляются новые, имели возможность получить необходимую поддержку, и тут главную роль должна сыграть система первичной медицинской помощи.

В феврале в ВОЗ уже провели консультации на тему длительного COVID-19, а сегодня опубликовали дополнительные рекомендации для стран Европейского региона. Ханс Клюге призвал правительства и соответствующие ведомства гармонизировать инструменты сбора данных и протоколы исследований, что позволит повысить эффективность лечения и купировать долгосрочные последствия для пациентов. Ханс Клюге объявил, что намерен собрать главных санитарных врачей из 53 государств региона, чтобы разработать единую стратегию достижения этих целей.