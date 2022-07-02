В ВОЗ назвали регион, где ожидается вспышка COVID-19

По данным ВОЗ, в Европе распространяется подвариант Омикрона, известный как ВА.5. Он отличается более высокой контагиозностью, но менее тяжелым течением болезни.

До конца июня 53 страны, входящие в европейский регион по классификации ВОЗ, ежедневно регистрировали около 500 тысяч новых случаев заражения — по сравнению с примерно 150 тысячами в мае.

Наиболее активно заболевание распространяется в Австрии, на Кипре, во Франции, Германии, Греции, Люксембурге и Португалии.

«Уровень смертности среди больных ниже, чем полгода назад», — уточнили специалисты.

Клюге выразил надежду, что программы вакцинации и накопленный природный иммунитет позволят избежать столь же серьезных последствий, с которыми ВОЗ сталкивалась на предыдущих волнах пандемии.