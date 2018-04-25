В ВОЗ назвали условия для открытия границ после пандемии

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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что открыть границы страны смогут после соблюдения ряда рекомендаций в сфере безопасности.

Страны могут возобновить функционирование экономики и активизировать деятельность в различных сферах после того, как коронавирус будет взят под контроль. Государства, сообщества и отдельные лица должны сосредоточиться на некоторых основных положениях.

Так, следует предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий; защитить граждан, находящихся в группе риска (пожилых людей, лиц с проблемами со здоровьем и медработников); соблюдать основные санитарные правила (дистанцирование, гигиена, маски). Кроме того, власти должны разработать план по тестированию, изоляции и лечению инфицированных и по отслеживанию их контактов. Эти меры, по словам Гебрейесуса, помогут избежать введения нового карантина и открыть границы.

По данным на 31 августа в мире имеется более 25.4 млн заболевших коронавирусом, более 852 000 пациентов погибли. При этом 17.8 млн заболевших выздоровели.