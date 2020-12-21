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В ВОЗ объяснили ситуацию с «британским» COVID-19

Фото pixabay.com

В ходе мутаций коронавирус приспосабливается к организму человека, модификация вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Об этом в эфире BFM TV заявила директор департамента пандемий и эпидемий Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриан, комментируя ситуацию с «британским» штаммом вируса.

«Поэтому при каждом выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят большие изменения, или же это просто обычная эволюция», — пояснила она.

Бриан отметила, что пока данных о влиянии новой мутации SARS-CoV-2 на летальность нет.

Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.

Бриан также подтвердила правильность локдауну, который сейчас вводит Великобритания. В ВОЗ надеются, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «вышла из-под контроля», сообщает Sky News.

«Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений», — сказал он.

Хэнкок добавил, что новый штамм распространяется слишком быстро, поэтому правительству пришлось действовать решительно.

Напомним, из-за мутации коронавируса в Британии власти страны ввели жесткий локдаун, ряд стран приостановили авиасообщение с Британией.

korrespondent.net

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