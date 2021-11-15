В ВОЗ осудили бустерную дозу и прививку детей

Фото pixabay.com

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не одобряет использование бустерной дозы вакцины от коронавируса здоровым людям, а также прививки детей от COVID-19. Об этом он заявил на брифинге ВОЗ.

Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

«Нет смысла вводить бустерные дозы здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут своей первой дозы», — сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами. Он назвал эту ситуацию скандалом и призвал прекратить ее.

Он отметил, что дополнительные дозы вакцины от коронавируса в первую очередь нужны людям с ослабленным иммунитетом.

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодняшний день в мире две страны до сих пор не начали вакцинацию от коронавируса — Эритрея и Северная Корея.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что уже в следующем году в мире может возникнуть глобальная нехватка шприцев для вакцинации от COVID-19.