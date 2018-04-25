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В ВОЗ озабочены долгосрочными последствиями COVID

Nuotrauka santa.lt

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, затрагивающие важные системы организма. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма», — сказал он.

Гебрейесус пояснил, что речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.

По словам главы ВОЗ, выздоровление после COVID-19 «может быть медленным, занимая недели и месяцы». Последствия проявляются как у тех, кто лечился в больнице, так и у лечившихся на дому, у молодых и пожилых, у женщин и мужчин. При этом «точное число людей, имеющих долгосрочные последствия, пока ясно не определено», констатировал гендиректор.

По его словам, ВОЗ намерена провести дополнительные исследования, чтобы разработать «наилучшие стандарты лечения, нацеленные на ускорение выздоровления пациентов и предотвращение осложнений».

Гебрейесус считает, что «очень важно, чтобы правительства признали наличие долгосрочных последствий COVID-19 и обеспечили доступ к услугам здравоохранения всем этим пациентам».

Пока в мире не разработана вакцина от коронавируса, правительства должны сделать все возможное, чтобы остановить передачу инфекции, сказал он. Как подчеркнул гендиректор, это «наилучший путь для предотвращения долгосрочных последствий COVID-19».

Коснувшись итогов очередного заседания комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, состоявшегося 29-30 октября, Гебрейесус сообщил, что эксперты рекомендовали оставить в силе международный режим ЧС для пандемии COVID-19. Глава ВОЗ согласился с этой рекомендацией. Следующее заседание комитета будет созвано через три месяца.

Гендиректор сообщил, что организация «продолжает работу по выяснению происхождения» коронавируса, вызывающего COVID-19. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить будущие вспышки. В пятницу группа международных экспертов провела первую онлайн-встречу со своими китайскими коллегами по этому вопросу, отметил он, заверив, что эта работа получит с его стороны всемерную поддержку.

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