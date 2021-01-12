В ВОЗ подсчитали, сколько стран начали COVID-вакцинацию

В более 40 странах мира стартовали кампании по вакцинации населения от коронавируса с использованием пяти различных вакцин. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник, 11 января, помощник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

В связи с этим, отметил Эйлвард, ВОЗ работает над тем, чтобы ускорить процесс вакцинации, особенно в странах с низким уровнем дохода, в рамках механизма COVAX.

Как информировал зам главы организации, в феврале ВОЗ попытается предоставить вакцину максимальному количеству стран. Но в то же время, подчеркнул он, разные государства находятся на разных уровнях готовности к вакцинации.