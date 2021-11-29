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В ВОЗ подтвердили эффективность существующих вакцин против штамма «омикрон»

Фото pixabay.com

На данный момент недостаточно данных, чтобы заявлять, что новый штамм коронавируса «омикрон» опаснее «дельты», сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом в организации подчеркнули, что существующие вакцины продолжают оставаться эффективными.

«Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным — например, легче передается от человека к человеку — по сравнению с другими вариантами, включая вариант «дельта», — указано в сообщении.

В ВОЗ отметили, что пока остается не ясным, протекает ли коронавирусная инфекция в более тяжелой форме в случае заражения штаммом «омикрон». Также отсутствуют пока что данные о том, что симптомы при «омикроне» отличаются от симптомов при заражении другими штаммами.

«Для того, чтобы понять степень тяжести варианта «омикрон», потребуется от нескольких дней до нескольких недель», — указывается в заявлении.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что существующие ПЦР-тесты все еще могут выявлять новый штамм коронавируса «омикрон».

freecity.lv

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