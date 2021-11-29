В ВОЗ подтвердили эффективность существующих вакцин против штамма «омикрон»

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На данный момент недостаточно данных, чтобы заявлять, что новый штамм коронавируса «омикрон» опаснее «дельты», сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом в организации подчеркнули, что существующие вакцины продолжают оставаться эффективными.

«Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным — например, легче передается от человека к человеку — по сравнению с другими вариантами, включая вариант «дельта», — указано в сообщении.

В ВОЗ отметили, что пока остается не ясным, протекает ли коронавирусная инфекция в более тяжелой форме в случае заражения штаммом «омикрон». Также отсутствуют пока что данные о том, что симптомы при «омикроне» отличаются от симптомов при заражении другими штаммами.

«Для того, чтобы понять степень тяжести варианта «омикрон», потребуется от нескольких дней до нескольких недель», — указывается в заявлении.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что существующие ПЦР-тесты все еще могут выявлять новый штамм коронавируса «омикрон».