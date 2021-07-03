В ВОЗ призывают рассматривать закрытие школ лишь как крайнюю меру в борьбе с эпидемией

Как отмечают эксперты ВОЗ, это серьезно сказалось на образовании, развитии и благополучии детей и подростков, так как не только лишило их необходимых социальных взаимодействий, поддерживающих и способствующих их психическому благополучию, но и привело к организации дистанционного обучения, не обеспечивающего таких же образовательных результатов. «Кроме того, даже в самых лучших условиях социально неблагополучные дети и дети, которые больше нуждаются в образовательной поддержке, отстают, что усиливает социальное неравенство между странами и внутри них», — указывают специалисты. При этом исследования, проведенные в некоторых странах в зимние месяцы 2020 года, показывают, что заболеваемость коронавирусом среди учащихся была ниже, чем среди населения в целом, а вторичные инфекции в школах составляют менее 1% случаев инфицирования.

«Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный набор мер, которые помогут снизить уровень инфицирования и избежать закрытия школ, что, как мы видели, оказывает такое пагубное влияние на образование, социальное и психическое благополучие наших детей и молодежи, — прокомментировал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. — Распространение новых вариантов вкупе с наличием в школах ряда непривитых людей означает, что нельзя терять время. Настало время действовать сейчас, мы не можем позволить пандемии лишить детей их образования и развития».

Для того чтобы оставить школы открытыми, эксперты рекомендуют, среди прочего, в большей степени использовать в них ПЦР-тестирование, обращать особое внимание на детей, живущих в уязвимых условиях, проводить исследования, оценивающие эффективность мер по снижению риска инфекционного контроля, принять стратегию вакцинации в школьных условиях.